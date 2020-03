Presidente Trump dice que moriría más gente por la recesión económica que por coronavirus - Diario Digital Cronio de El Salvador

El presidente Donald Trump ha insistido esta semana en “abrir el país” antes de Pascua para poner los negocios de nuevo en funcionamiento y evitar un mayor descalabro económico. Su principal justificación es que una recesión se cobraría más vidas que el propio coronavirus Pero, ¿de dónde sale esta afirmación?

Según The New York Times, la afirmación del presidente no tiene fundamento empírica y el diario neoyorquino no ha encontrado ningún experto que apoyara su tesis. Ni si quiera la Casa Blanca respondió a sus preguntas sobre de dónde salía la observación de Trump.

“Todos estos efectos de la expansión o la recesión económica sobre la mortalidad que pueden verse, por ejemplo, durante la Gran Depresión o la Gran Recesión son ínfimos si se comparan con los efectos mortales de una pandemia“, dijo el doctor José A. Tapia, un profesor de salud pública y economía en la Universidad de Drexel, que ha escrito varios estudios sobre el tema.

Es difícil separar el impacto que una recesión económica ha tenido sobre la mortalidad de otros factores, apunta el Times. Las personas que pierden su trabajo tienen una mayor tendencia a la depresión o a gozar de peor salud. Pero los estudios han demostrado que la tasa de mortalidad por otras causas (enfermedades cardiovasculares, respiratorias y lesiones cardiovasculares o de tránsito) no se modificaron.

Por ejemplo, un estudio de 2012 reveló que durante la depresión de 1930, aumentó el número de suicidios pero las muertes por accidentes de auto disminuyeron y no se observó ningún cambio significativo en otra treintena de casos de muerte en Estados Unidos. Otro estudio de 2009 concluyó que, de hecho, que la mortalidad entre todas las edades decayó durante la depresión. Unos investigadores observaron que la mortalidad también disminuyó entre los años 2005 y 2010, un periodo que cubre la profunda crisis en la que se sumió el mundo entre finales de 2007 y mediados de 2009.

Las estimaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglos en inglés) apuntan que las muertes por coronavirus en EEUU pueden oscilar entre 200,000 y 1.7 millones.

Es cierto que en las recesiones aumenta la tendencia de suicidios, apunta Aaron Reeves, profesor de sociología en la Universidad de Oxford. Sin embargo, “mi sensación es que este virus casi seguramente mataría a más personas […] que los suicidios” en caso de que el país tenga que volver al trabajo y limitar las medidas de distanciamiento social.

