Presidente Donald Trump anuncia cierre temporal de la frontera con Canadá como medida preventiva por pandemia de COVID-19 - Diario Digital Cronio de El Salvador

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el cierre temporal de la frontera con Canadá como medida preventiva a la pandemia del coronavirus.

El mandatario afirmó a través de su cuenta de Twitter, “Estaremos, de mutuo acuerdo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado”.

En EE.UU. el número de infectados por coronavirus ha aumentado este miércoles a 6.510, según la Universidad Johns Hopkins. Los 50 estados del país cuentan ahora con al menos un caso detectado, siendo los más afectados por la epidemia los estados de Nueva York , Washington y California.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020