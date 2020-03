Presidente del Olympiacos FC de Grecia contagiado de coronavirus - Diario Digital Cronio de El Salvador

El Presidente del Fútbol Club Olympiacos de Grecia Vangelis Marinakis, contrajo coronavirus, según comunicó este martes él mismo a través de su cuenta de Facebook.

“El nuevo virus me ha visitado y me he visto obligado a informarlo al público. Me siento bien porque estoy tomando las medidas necesarias y siguiendo todos los consejos médicos. Aconsejo encarecidamente a todos mis conciudadanos a hacer lo mismo. Deseo a todos una pronta recuperación”, señaló Marinakis, a través de las redes sociales.

Hasta el momento, se han confirmado 89 casos de COVID-19 en Grecia, sin ningún fallecimiento por el momento, aunque una persona está en estado crítico, según las autoridades sanitarias.

Como medida preventiva se ha ordenado la celebración a puerta cerrada de todos los partidos de futbol, incluyendo el Olympiacos vs. Wolverhampton de la Europa League, y la cancelación de todos los eventos con más de mil participantes.

Sin embargo, el club inglés solicitó a la UEFA que se posponga el encuentro ante el riesgo de contagio.

“El club le pidió a la UEFA que pospusiera el juego. Si tenemos que ir, lo haremos, pero no estamos de acuerdo, no estamos contentos con esa posibilidad”, declaró el entrenador de los Wolves Nuno Espírito Santo a Sky Sports.