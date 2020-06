Presidente de Guatemala envía mensaje de solidaridad al mandatario hondureño Juan Hernández y esposa que dieron positivo a COVID-19

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, envió un mensaje de solidaridad al mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández luego de que confirmara que dio positivo al coronavirus covid-19.

“Me solidarizo con el presidente de Hondura, Juan Orlando Hernández y la primera dama Ana García Carias, lamento su resultado positivo en la prueba covid-19”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Elevo mis oraciones por su pronta recuperación y les expreso mis muestras de consideración, respeto y estima”, dice la última parte del Twitter.

A través de un video Hernández informo de que al pueblo hondureño que había sido contagio de coronavirus al igual que su esposa, y que hasta el momento se encontraban estables.

“Como presidente de Honduras y ciudadano responsable quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir unos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de covid-19, creo que es parte del riesgo que se corre en esta responsabilidad, por mi trabajo no he podido quedarme cien por ciento en casa ahora continuaré realizando toda mi actividad teletrabajo en aislamiento, es cierto tengo síntomas leves, pero ya comencé mi tratamiento MAIZ me siento mejor pero sin embargo me han recomendado reposo, pero seguiré realizando mi trabajo por medios electrónicos y aparatos y ayuda de funcionarios y colaboradores”, expresó durante la emisión especial.