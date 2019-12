Pasó de una vida de prostitución a evangelizar: Mujer drogadicta se convierte a Cristo y usa su vida como inspiración - Diario Digital Cronio de El Salvador

Una mujer mexicana persiguió el pasado sábado a una ladrona y su acompañante tras robarle la cartera en una cafetería en centro comercial de la Ciudad de México. La víctima consiguió que los hechores fueran detenidos, según relató en su cuenta en Twitter.

Medios locales retomaron las publicaciones de la mujer, identificada como Erika, quien compartió videos de las cámaras de seguridad del establecimiento mientras captaban el momento del robo.

En las capturas se puede ver cómo una mujer se sienta en la mesa detrás de Erika y empieza a revisar el interior de su bolsa, luego saca la cartera para después abandonar el lugar. Esto lo logra mientras la víctima está hablando con un amigo.

«Estaba platicando y de repente me llegó un mensaje al celular de un cargo y lo primero que pensé fue que me habían clonado la tarjeta, pero después me llegó otro mensaje con un cargo de casi 5.000 pesos [unos 265 dólares] y entonces dije que me habían robado la cartera», dijo Erika al periódico Milenio.

La ladrona había hecho otras compras con las tarjetas bancarias de Erika, al instante las notificaciones seguían llegando al celular de la mujer. De inmediato solicitó al personal del café que le proporcionara las imágenes del momento del delito y, tras identificar a la ladrona, comenzó a buscarla.

Además, la mujer supo que la ladrona tenía un cómplice que distrajo a los empleados de la cafetería mientras ella cometía el robo.

De acuerdo con Milenio, los delincuentes gastaron en menos de una hora un total de unos 70.000 pesos (unos 3.717 dólares) con las tarjetas de la mujer.

Por más que pensemos que el lugar es muy seguro, nunca van a faltar las lacras que buscaran salirse con la suya 🤬🤬🤬 https://t.co/AfxYsZE9n8 — Sopitas (@sopitas) December 30, 2019

«Tomé un taxi (hacia) donde se hizo un primer cargo y después me llegó otro cargo. Al entrar, los busqué y afuera, ya casi afuera de la plaza, los encontré y nos empezamos a hacer de palabras», declaró Erika.

La mujer alertó a la Policía y los delincuentes fueron detenidos. Según los primeros reportes, la mujer que hurtó la cartera dijo que se llama Silvia Vanessa López Moreno y su cómplice fue identificado como José Antonio Castillo Ortega.

En el momento de su detención, los ladrones llevaban consigo más de 20 tarjetas bancarias, según detallaron fuentes policiales.