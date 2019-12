Niño con cáncer muere en los brazos de Santa Claus - Diario Digital Cronio de El Salvador

Eric Schmitt-Matzen, un hombre de 60 años quien es el vivo retrato de papá Noel en hospitales, vio morir en sus propios brazos a un niño de tan solo 5 años de edad.

Cuando una enfermera lo llamó de urgencia para que visitara al infante, Eric no dudó en llegar y tratar de brindar una última sonrisa.

«Mi teléfono sonó del otro lado de la línea era una enfermera que conozco, ella trabaja en un hospital, me comentó que había un niño de 5 años, que estaba muy enfermo y su mayor deseo era conocer a Santa Claus», comentó Eric.

Después de la llamada, Eric le dijo a la enfermera que iría apenas se pusiera el vestuario de Santa, pero la enfermera le contestó que no era necesario: «Simplemente ponte los lentes y tus tirantes y ven de inmediato.. No tenemos más tiempo»

El pequeñín estaba muy débil, se veía como si ya estuviera listo para dormir eternamente, me vio y sonrió, yo me senté en la orilla de su cama y le dije: ¿Acaso escuché que te vas a perder la Navidad? ¡De ninguna manera te puedes perder la Navidad!… ¿sabes una cosa?, ¡Eres mi duende número uno, el favorito!, entonces el niño iluminó su rostro y me preguntó ‘¿De verdad?’ expresó Eric.

«Luego, le di el regalo, era un juguete de la serie de TV PAW Patrol, lo abrió con mucho esfuerzo mientras en su carita se fromaba una sonrisa, luego se incorporó para darme un gran abrazo».

«Dicen que me voy a morir, ¿Cómo sabré a dónde voy cuando llegue?», preguntó el niño a Santa, a lo que respondió: «Cuando llegues, tu les dices que eres el duende número uno de Santa y vas a entrar de inmediato».

En el abrazo e intercambio de palabras, el niño falleció, los padres veían la escena desde afuera de la sala, en ese momento la madre del niño entró corriendo mientras gritaba: «No, no, Dios mío, todavía no».

“Le entregué a su hijo y me fui de inmediato. Me afectó tanto que me cuestioné si debía volver a interpretar a Santa Claus” Eric.