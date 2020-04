Nacen 97 tortugas marinas en peligro de extinción - Diario Digital Cronio de El Salvador

View this post on Instagram

A força de algo maior se manifesta com a beleza da vida. É um sinal de que superaremos o atual momento. 97 tartaruguinhas nasceram na praia do Janga, no domingo (22) 🐢. . . Da última vez a praia ficou lotada com diversas famílias registrando a eclosão dos ovos e a ida das tartaruguinhas ao mar . . E diante das restrições por causa da pandemia de coronavírus, dessa vez famílias não puderam acompanhar, mas nossos técnicos da secretaria de meio ambiente, que fizeram todo acompanhamento do ninho, registraram e estamos disponibilizando aqui. ❤️ . . #paulistape #euvivopaulista