Mujer pasara en prisión por desacato al abrir su salón de belleza en cuarentena - Diario Digital Cronio de El Salvador

La intolerancia y el pánico generados por la pandemia actual han convertido al personal médico que lucha diariamente contra el virus, en víctimas de ataques en diferentes países del mundo.

Médicos de diferentes países han reportado los horrores que han vivido últimamente, por parte de personas que los amenazan o arrojan diferentes sustancias.

Con lágrimas en sus ojos y voces quebradas, algunos de ellos han compartido en cortos vídeos sus experiencias esperando que la gente pueda tomar consciencia de esta situación; y que entiendan que ellos solo hacen su trabajo, el cual es salvar vidas.

Paulina Solorio, quien es enfermera, grabó un vídeo donde afirma haber sido empapada con cloro; el cual también le calló en los ojos.

“No solo fue el daño a mi ropa, fue el daño hacia mi persona. Me cayó en los ojos… Y no se vale que estemos siendo agredidos; porque lo único que estamos haciendo es ayudar”, dijo Solorio luego de mostrar un pantalón de su uniforme desteñido.

El cirujano plástico Iván Santos pasó un momento más fuerte, ya que explica que fue perseguido y golpeado.

“Unas personas que están haciendo un bloqueo… Me cogieron por lo menos ocho personas a golpes, me pegaron con palos; me tocó defenderme”, dijo.

Pero uno de los episodios más dramáticos que la recopilación de vídeos presenta, es el de un amigo del cirujano Leonel Leal; a quien amenazaron con matar a su esposa e hijos si no se iba de su hogar.

Este grupo de profesionales se muestra decepcionado por la actitud que muchas personas han tomado frente a esta situación.

Pero hacen un llamado de atención para que todo esto deje de ocurrir, y para que su mensaje se paz y cordialidad se establezca.

“Nosotros podemos salvar sus vidas. Ayúdennos por favor a cuidarlos. Y para eso necesitamos que ustedes nos cuiden”, declaró la presidenta ejecutiva de la Comisión de enfermeras de Jalisco, Edith Mujica Chávez.

