Mujer decide venderle su marido infiel a la amante y con el dinero compra ropa y comida para sus hijos - Diario Digital Cronio de El Salvador

Para este niño no hay nada más importante que su padre y por eso sorprendió con este inusual deseo en el Día de Reyes Magos. Para este 6 de enero el principal regalo que pidió Juan Ignacio Vega fue que su padre, quien es sordo, consiguiera trabajo ante su actual condición de desempleo.

El pequeño escribió una carta para que los tres reyes le consiguieran un trabajo a su padre quien se encuentra sin empleo desde hace dos años. En el papel que escribió el deseo se dibujó junto a su papá y también pidió una pelota para jugar.Su padre, Alfredo Vega, de 40 años, es hipoacúsico (pérdida de la capacidad auditiva) no ha logrado encontrar algún empleo en ese lapso debido a su discapacidad, según reseñó el diario argentino La Provincia SJ.

Pero su hijo confía en que su padre tiene la capacidad para afrontar cualquier trabajo a pesar de esta condición.»A los 2 años tuve varicela y ahí me quedé sordo. Toda mi infancia aprendí a hablar bien y me encanta cantar mis alabanzas».Pero no es la primera vez que el pequeño hace esta peculiar petición a los Reyes Magos.

Por segundo año consecutivo el chiquillo pide que su papá pueda encontrar empleo de nuevo, para quien ha sido una tarea titánica conseguir empleo desde que sufrió un accidente laboral hace cuatro años, el 26 de agosto de 2015.

«Otra vez una carta de mi hijo Juani para los Reyes pidiendo trabajo para mí. Viste, en San Juan no hay inclusión, la tercera será la vencida; que no se cumple el sueño de mi hijo».

Alfredo Vega a La Provincia SJ.Aquel accidente le costó una operación de rodilla, una lesión en la columna que lo limita al momento de realizar esfuerzos con cargas pesadas, por lo cual solo está capacitado para los trabajos administrativos. Por ello recordó que tiene experiencia en trabajos en computadora, al ser técnico.

