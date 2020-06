Muerte de un joven salvadoreño ha provocado una ola de indignación y protestas en la ciudad al sur de California

El pasado jueves un joven de origen salvadoreño murió a tiros tras un encuentro con policías en Los Ángeles, EUA. Su muerte es catalogada como asesinato policial injustificado.

El joven de origen salvadoreño llamado Andrés Guardado, de 18 años de edad, fue asesinado a tiros el pasado jueves por un agente del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos. Su muerte ha provocado una ola de indignación y protestas en la ciudad al sur de California.

Guardado estaba laborando en dos trabajos como guardia de seguridad y estudiaba para ser mecánico en el Colegio Técnico de Comercio de Los Ángeles, según dijo su tío Noé Abarca a la cadena CNN. Fue asesinado cerca de un taller de reparación de carrocerías para el que estaba proporcionando seguridad ese día, dijo Abarca.

El domingo, la familia de Guardado, oriunda de El Salvador, se reunió en el taller para una marcha en honor a la fallecida joven de 18 años. Llevaban el azul y el blanco de la bandera salvadoreña, y el azul y el blanco de los Dodgers de Los Ángeles, de los cuales Guardado era fanático.

Unas 20,000 personas marcharon cerca del Paseo de la Fama de Hollywood este mes en una protesta organizada por Black Lives Matter, informó The New York Times. Hasta la fecha no está claro qué llevó a la confrontación entre el joven y los agentes, en medio de semanas de manifestaciones en todo el país denunciando la brutalidad policial y el racismo.

El capitán Kent Wegener, de la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, dijo el sábado en una conferencia de prensa que dos agentes del alguacil vieron a Guardado frente a un negocio en West Redondo Beach Boulevard, unos minutos antes de las 6:00 P.M. (hora local) del jueves.

Guardado «según los informes, miró hacia los policías» y «sacó una pistola», dijo Wegener, antes de correr por el camino de entrada del negocio. Los agentes persiguieron a Guardado y lo alcanzaron en la parte trasera del negocio, donde uno de ellos disparó 6 rondas. Guardado fue golpeado en la parte superior del torso y declarado muerto en la escena, dijo Wegener.

Una autopsia está pendiente, dijo el forense del condado de Los Ángeles.

Wegener agregó que los investigadores del caso estaban al tanto de los informes de que Guardado estaba trabajando como guardia de seguridad, pero señaló que el joven no era reconocible como guardia de seguridad en el momento del tiroteo. No llevaba uniforme, ni tenía cinturón de armas, dijo Wegener.

«Todavía no tenía 21 años, lo que se requiere para ser un guardia de seguridad armado en el estado de California», dijo el capitán. «No hay registro de una licencia a través de la Oficina de Seguridad y Servicios de Investigación del Departamento de Asuntos del Consumidor de California», añadió.

Las autoridades obtuvieron órdenes de allanamiento y recolectaron cámaras de la escena en busca de evidencia, dijo Wegener, pero los detectives todavía están tratando de averiguar si hay imágenes de video del tiroteo. En ese momento, las autoridades no tenían imágenes del incidente, dijo Wegener a los periodistas.

Información de The New York Times y CNN.