Médico recomienda tres motivos para no usar las mascarillas contra el coronavirus - Diario Digital Cronio de El Salvador

“En serio, gente: ¡dejen de comprar mascarillas!”. Ese es el llamado del doctor Jerome Adams, cirujano general de Estados Unidos y principal encargado de la salud pública en el país.

Si su primer instinto para protegerse del coronavirus es ir a la farmacia para conseguir mascarillas, piénselo de nuevo. A través de Twitter, Adams advirtió que éstas no le ayudarán a prevenir el contagio y, en cambio, las compras innecesarias podrían afectar a las personas que de verdad lo necesitan.

Seriously people- STOP BUYING MASKS!

They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

— U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020