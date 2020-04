Madre sufre de coronavuris y pierde a su hijo de 14 al morir electrocutado, él la cuidada en su enfermedad - Diario Digital Cronio de El Salvador

Juan Eduardo fue muy valiente y decidió cuidar a su madre Adriana cuando enfermó de coronavirus hace unos días. Era el único sostén para la mujer de 37 años en medio de su enfermedad, pero este viernes ocurrió una tragedia cuando cayó una tormenta y de forma accidental el joven se electrocutó y murió.

Horas antes del accidente, Adriana comenzó a tener fallas respiratorias por lo que una ambulancia acudió para llevarla a un hospital mientras el adolescente se quedó en casa limpiando.

El adolescente de 14 años tuvo que prender la bomba de agua para seguir sus labores, sin embargo una fuerte lluvia causó que el joven se electrocutara. Sus vecinos lo vieron barrer afanosamente minutos antes del accidente.

Además de Juan Eduardo, Adriana tiene tres hijos más, una adolescente de 15 y dos gemelos menores. El ser jefa de familia e infectarse de Covid-19 la sumergió en una crisis, por lo que decidió mandara sus hijos con familiares, pero su hijo mayor se negó e insistió en cuidarla.

El abogado Carlos Mata, un vecino de la mujer, narró la tragedia, apenas hace unos días le llevó un pastel al joven para que celebrara su cumpleaños 14, además de víveres

“Mi hijo me dijo ´yo me quedo contigo´, no se me va a olvidar que dijo ´no mamita con esa enfermedad sí te mueres, ¿qué voy a hacer?, no mamita yo me muero contigo, nos morimos juntos´, y se vino conmigo y es algo que le voy agradecer voy a estar muy agradecida con eso siempre”, relató Adriana para el portal Excélsior.

La mujer es taxista y no sabe exactamente dónde se infectó, no obstante, Juan Eduardo se hizo cargo de darle de comer, y cuidarla. Recientemente cumplió 14 años y estaba triste por la situación, sin embargo el abogado Carlos Mota, de la fundación Delos se enteró por vecinos de su situación y le llevó un pastel al adolescente y una despensa para ambos.

Cuando el abogado se enteró de la tragedia acudió para hacer los trámites de entrega del cuerpo del menor y con tristeza relató lo ocurrido en un video en su redes sociales. Se mostró devastado por la muerte del joven, y compartió la indignante respuesta de algunos vecinos. Ellos acosaron a la madre y a su hijo al saber que ella estaba infectada con el nuevo coronavirus.

Desde que contrajo el COVID-19 Adriana permaneció postrada en su cama con los síntomas de la efermendad, más uno del que nadie había hablado: ardor constante de su piel.

Sin embargo, el dolor físico a causa del virus que ha puesto de cabeza al mundo no es de lo único que ha sufrido, pues a raíz de que se dio a conocer su diagnóstico ha padecido de la discriminación y ataques por parte de sus compañeros de trabajo.

En varias entrevistas con medios de comunicación ha dicho que pudo haber contraído el virus durante la última semana de febrero, cuando llevó a tres sujetos de origen asiático, dos adultos y un menor, del metro Ciudad Azteca a la Plaza Las Américas. Una de esas personas, resalta en las pláticas, usaba cubrebocas.

