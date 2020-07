Joven salió con amigos y ahora su padre está hospitalizado y con un respirador por contraer el COVID-19

Un padre de Florida está hospitalizado con COVID-19 y con un respirador después de aparentemente ser infectado por su hijo de 21 años, quien salió con amigos, dijo la esposa y madre de familia.

Se trata de John Pace, de 42 años, de la ciudad de Plantation, a unas seis millas al oeste de Fort Lauderdale, cayó enfermo el día después del Día del Padre, dijo su esposa, Michelle Zymet, en un video de Facebook Live a principios de este mes.

Según su esposa, Pace es diabético, y tuvo que recibir un respirador después de que su condición empeoró. Desde entonces ha sido retirado del ventilador y ha mejorado ligeramente, según una actualización realizada por su esposa el jueves.

“Ha sido difícil. Estoy aquí en casa”, dijo Zymet con emoción en su video anterior. “No podemos salir de la casa; no podemos verlo; no podemos estar con él”, agregó la esposa.

De acuerdo con Zymet, toda la familia, incluido un hijo de 14 años y una hija de 6 años, dieron positivo por el coronavirus. Se infectaron después de que su hijo mayor, el hijastro de Zymet, se enfermó y se enteró de que un amigo con el que había salido estaba infectado con el virus, dijo la madre.

Zymet dijo en una entrevista el martes en MSNBC que había rogado a su hijo que no saliera porque estaba preocupada de que la familia se enfermara, en especial su esposo, quien estaba en riesgo de enfermarse gravemente con el coronavirus porque tiene diabetes. Los médicos también han dicho que es obeso, lo cual es un factor de riesgo adicional.

Por medio de redes sociales Zymet quiso compartir su historia para ayudar a los jóvenes a darse cuenta de los peligros y así evitar contagiarse a sí mismos y familiares.

“La generación más joven, simplemente no lo entienden. No les importa; no piensan. No estoy muy segura de qué es lo que no obtienen”, dijo en MSNBC. “Nuestro hijo estuvo encerrado por un tiempo y cuando el estado levantó la cuarentena decidió que quería salir y pasar el rato con sus amigos”, explicó.