Joven denuncia a pastor por pedirle sexo a cambio de “perdón divino”

Una joven estudiante de Psicología de la localidad bonaerense de Berisso denunció que fue acosada y amenazada por un pastor evangélico después de que ella se negara a tener sexo a cambio de obtener el “perdón divino”.

La víctima contó que ella estaba dispuesta a empezar una relación con el acusado pero se enteró de que él era casado y decidió alejarse. Entonces fue cuando el pastor le ofreció “perdonarla” a cambio de tener intimidad con el.

Según consta en la presentación, tras negarse, el hombre la amenazó con la exhibición de fotos suyas y le aseguró que iba a utilizar sus conexiones políticas y sindicales de la zona para evitar que consiga un trabajo.

La estudiante señaló que el pastor la amenazó con viralizar fotos suyas y con ponerle trabas en lo laboral usando sus conexiones políticas y sindicales en la zona, publicó el portal 0221.

Además, la víctima aseguró que también empezó a acosarla en las redes con mensajes en los que le advertía “que iba a salir perjudicada” si seguía adelante con la acusación. Asustada por su seguridad y la de su familia, ella recurrió a la Justicia.

Por su parte, Mauricio Giménez, el acusado, se defendió desde su perfil público en Facebook y se refirió a la denuncia en su contra como “una parodia” destinada a ensuciarlo. “Sé que todas las personas que me aman y conocen mi forma de ser saben muy bien quién soy. En principio, quiero decir que lo que se me acusa no es cierto. Pero no soy responsable, sino la justicia para decirlo y aclararlo”, escribió, recuperó Minuto Uno.