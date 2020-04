Italia supera los 20 mil decesos a causa del COVID-19 - Diario Digital Cronio de El Salvador

En medio de la pandemia por el coronavirus, muchas personas están realizando actos solidarios para ayudar a los más vulnerables. Este es el caso de doña Telma, una mujer de 96 años que vive en Buenos Aires, Argentina. Pese a su avanzada edad, no se ha visto impedida en ayudar a los más necesitados.

A pesar de su avanzada edad, Telma fabrica mascarillas en su casa, pero no lo hace sola, una joven la ayuda a llevar a cabo esta loable labor. Roxana colabora con ella y juntas se proponen apoyar a otras personas.

Roxana y Telma llevan una relación como de abuela y nieta debido a que se conocen desde hace varios años. “Ella fue lo primero que vi cuando llegué a Nueve de Julio. Vivía en un hermoso rancho misterioso que día tras día lo iba investigando para develar esos secretos. Ella era mágica, me fabricaba interminables gorros de lana de muchos colores, bufandas y vestidos”, contó la mujer en diálogo con La Nación.

“Sin embargo, un día durante una visita no la encontré bien, estaba decaída, acostada, algo pálida. Cuando quiso levantarse me pidió que pusiera el agua a hervir para tomar algo calentito, fui a su cocina y cuando me di vuelta la vi caer. Fue una de las cosas más tristes que me pasó con ella, fue ver que ese ser que siempre me cobijó iba a pasar a ser quien yo tenía que cobijar ya que no iba a ser la abuelita que me esperaba cada tarde con el mate”, dijo.

Asimismo, luego de que las autoridades declararan el aislamiento social, la nonagenaria se mudó a la casa de Roxana para no pasar la cuarentena sola. Ambas compartían ese espíritu solidario y se les ocurrió la genial idea de apoyar a su prójimo. Viviendo solas en la casa del barrio Nueve de Julio, tomaron un trozo de tela y comenzaron a fabricar máscaras protectoras.

En Argentina continúa expandiéndose el coronavirus. Los casos confirmados de contagio por coronavirus ascienden a 1055, convirtiéndose en el quinto país de Sudamérica con mayor número de casos.

