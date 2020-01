IMPACTANTE VIDEO - Así transportan los médicos a pacientes de "coronavirus" en China, en un tubo plástico - Diario Digital Cronio de El Salvador

La policía de indonesia dejó a todo un pueblo bajo los efectos de las drogas al quemar 3,3 toneladas de marihuana en el pueblo de Tangerang, al oeste de Yakarta.

Los policías llevaban máscaras, pero los civiles no corrieron con la misma suerte al no tener ninguna protección, «Tengo mucho dolor de cabeza porque yo no llevaba máscara», explicó uno de los residentes a The Jakarta Post.

Además de la droga quemada, la policía también destruyó 1.8 kilos de metanfetamina cristalina, 2.538 pastillas de éxtasis y heroína.

El jefe de la policía de Tangerang explicó que la marihuana se encontró recientemente y que la heroína había sido confiscada a unos contrabandistas en las aduanas del aeropuerto.

La droga quemada tenía un precio estimado de casi un millón de dólares y a los internautas les recordó un episodio de Los Simpsons en el que la policía de Springfield hace exactamente lo mismo.