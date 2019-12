Gato biónico "Vito", conquista la Navidad e Internet - Diario Digital Cronio de El Salvador

View this post on Instagram

È la vigilia di Natale. Un anno esatto fa Elena e Manu, amici delle mamme, mi portavano alla Clinica Veterinaria Milano Sud per un ultimo disperato consulto. Avevo già la zampa destra amputata e l’altra, ormai in cancrena, mi stava mandando in setticemia: a tutti l’unica soluzione possibile sembrava l’eutanasia. Cinque giorni prima Ramona, un’altra amica, mi aveva trovato pieno di sangue di fianco a casa e il primo veterinario aveva fatto quello che aveva potuto. Intanto le mie mamme, che erano in India in viaggio di nozze, stavano tornando per venire da me, erano tristissime perché pensavano di dovermi salutare per sempre. E invece Il veterinario Massimo Petazzoni appena mi ha visitato ha detto: “Se fosse il mio gatto ci proverei!” Il tempo di una veloce Skype con le mie mamme in aeroporto a Delhi e il mio destino è cambiato; mi ha operato d’urgenza per amputarmi anche l’altra zampa e applicarmi delle protesi esterne costruite sul momento. La mattina di Natale le mamme sono rientrate e anche io sono tornato a casa mia. Per me la Vigilia di Natale è una data importante, è il giorno in cui è cominciata la mia seconda vita! Quindi sta sera, come un anno fa, brinderemo a tutte le nuove possibilità che la vita ci offre. Un grazie speciale a Elena, Manu, Mariella, Ramona, la Stefy… Gli amici speciali che mi hanno aiutato in quei momenti terribili quando le mie mamme erano lontane. P.s. Questa foto è stata scattata appena tornato a casa il 25 Dicembre 2018. #vituzzosuperstar #bioniccat #xmascat