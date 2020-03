FUERTES IMÁGENES + 18 AÑOS: Sicarios decapitan sin piedad a presunto integrante de Los Zetas - Diario Digital Cronio de El Salvador

En redes sociales circula el video del momento en que un sujeto fue torturado y decapitado por narcotráficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México.

En las escenas con un duración de no más de un minuto se aprecian los últimos momentos del hombre quien supuestamente pertenecía al Cártel de Los Zetas (CDZ). El sujeto se ve que ha sido golpeado y torturado por varios minutos pues a pesar de estar de rodillas a penas si puede mantener el equilibrio y ni si quiera se resiste a sus captores por lo que al parecer estaba ya desmayado.

Así que sin más le pasan un cuchillo en la zona del cuello hasta decapitarlo, es ahí cuando el video se interrumpe. Se desconoce en qué lugar fue grabado el video pues son varios estados de la República mexicana ambos grupos delincuenciales, el del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Los Zetas, mantienen una lucha por el control de las plazas donde se distribuye droga o simplemente se transporta, planta o hasta fabrica.

En México cada vez son más crueles las formas en las que los delincuentes terminan con la vida de sus rivales, pues es una forma de tratar de intimidarse entre ellos para que no se metan en los lugares que controlan o en otros casos como formas de vengarse.

En varias ocasiones, los criminales no se conforman con decapitarlos si no que además, los despedazan para que sea más difícil identificarlos o en el peor de los casos los echan en ácido para que así no quede huella de sus crímenes y las autoridades así no tengan manera de acusarlos por la muerte de personas ya que en caso de ser detenidos, sería el delito más grave de los que se les acuse y sería más difícil que salgan de prisión.