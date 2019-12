FOTOS - Mujer sufre de celos porque pensó que su marido estaba siendo conquistado por la cajera del supermercado, a la que llamó: “pelos de Maruchan” - Diario Digital Cronio de El Salvador

Una mujer denunció en redes sociales que sufrió porque la cajera de un supermercado que coqueteaba con su esposo, en el estado de Sonora, México.

Según dijo, el día 11 de diciembre la joven que los atendió en el establecimiento no dejaba de sonreírle a su marido, mientras hacían sus pagos.

“A mí ni no me decía nada, sólo a mi esposo, que sí quería recargar, que si quería retirar, mmmm”, señaló en un escrito que se ha vuelto viral en Facebook.

Además agregó que al momento de retirarse del comercio, la mujer se despidió muy sonriente y con voz dulce, mientras que a ella ni la tomó en cuenta sólo, no la volvió a ver.

“Total que cuando ya nos íbamos a ir le dio el ticket y le dijo que le vaya bien, y yo me quedé wtf (una grosería en inglés), o sea yo estoy pintada”, dijo furiosa.

Agregó: “Y mi esposo embobado con esa naca, que por cierto está horrible, pero se la quiere dar de simpática, eres cero amable, y cero profesional respeta a las parejas. No sé cómo se llame la tipeja pero es morena, trae lentes y tiene el pelo de Maruchan”.

Por último, en su cuenta personal de Facebook escribió que para los que se andan burlando de ella ojalá y nunca pasen por una situación similar.

“Para aquellos que se andan burlando de mí, espero y nunca pasen algo como lo que me pasó, y no soy tóxica, soy humana y tengo sentimientos. Dios los bendiga y yo no tengo por qué engrandecerlos. Espero jamás pasen lo mismo que yo”, concluyo.