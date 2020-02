FOTOS: «Max», el perrito que vendía cupcakes para pagar su tratamiento, pierde la batalla contra el cáncer - Diario Digital Cronio de El Salvador

“Max”, el Husky que se viralizó en redes sociales porque su dueña elaboraba bollitos para pagar su tratamiento médico, falleció este domingo.

Yoselín Macías publicó en su perfil de Facebook que el buen “Max” se veía muy cansado la noche de ayer, por lo que se puso en contacto con la doctora y esta le indicó reposo al perro.

La dueña del Husky compartió que alrededor de las 5:00 horas, “Max” entró a su cuarto, algo que él raras veces hacía y durmió a un lado de su cama. Cuando ella despertó él ya había fallecido.

Ademas, Yoselín escribió en Facebook que a “Max” le realizarán una necropsia para determinar la causa de su muerte y después lo llevarán a un crematorio de mascotas.

La joven de 24 años agradeció todas las muestras de apoyo que brindaron hacia “Max” y tanto amor que les enviaron “de todas partes del mundo”.

También, mencionó que se trata de una noticia muy dura; sin embargo, le consuela saber que el Husky que conquistó los corazones muchos, no murió de manera cruel en el lugar donde vivía anteriormente y pudo conocer el amor verdadero.

“Mi querido Max no se me concedió verte jugar y correr como tanto lo deseaba pero sé que cuando me toque partir serás lo primero que vea y prometo jugar mucho contigo”, publicó la joven.