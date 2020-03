Filipinas anuncia brote de gripe aviar en medio del coronavirus - Diario Digital Cronio de El Salvador

Los casos de coronavirus en los Estados Unidos suman 4,138, con 71 muertes reportadas y pocas personas recuperadas.

El presidente Donald Trump lanzó una serie de pautas para frenar la propagación, incluido el cierre de escuelas y restaurantes en “algunas regiones”, como ya ocurre en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, California, Illinois, Filadelfia, California, Maryland y Washington, entre otras entidades.

A pregunta expresa de reporteros sobre una “cuarentena nacional”, el mandatario aseguró que no es una opción por el momento, salvo las acciones que toman algunas entidades, debido al número de casos.

“No, no es una opción por ahora”, dijo el mandatario sobre la cuarentena, pero pidió a los estadounidenses ayudar a evitar los contagios. “Todos y cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental que desempeñar para detener la propagación”.

Los estados que lideran por casos de contagios de covid-19 sonNew York con 954 y seis muertes; Washington con 679 y 42 fallecidos; California con 491 y sesis decesos; Massachusetts con 164 casos; Florida con 141 y cinco muertos; Colorado con 136 y un deceso; New Jersey con 122 y dos muertos; Georgia con 121 y un muerto; Louisiana con 114 y dos fallecidos e Illinois con 95 casos.

La lista de dos páginas, llamada “15 días para frenar la propagación”, que integra consejos que evitan reuniones de más de 10 personas en bares, restaurantes y otros puntos, incluidos patios traseros.

Algunas de las acciones más importantes son:

El mandatario dijo que le gustaría que EEUU pasara la “curva” que expertos señalan sobre los niveles de contagio por covid-19, pero no se ha llegado a ese punto y deberán tomarse medidas más drásticas.

“Mi administración recomienda que todos los estadounidenses, incluido los trabajadores jóvenes y saludables, tomen clases desde casa cuando sea posible; eviten reunirse en grupos de más de diez personas, eviten viajes y eviten comer y beber en bares, restaurantes”, indicó. “Si todos hacen este cambio (que) son sacrificios críticos… nos uniremos como una sola nación y venceremos al virus y tendremos una gran celebración”.

Aunque el presidente afirmó que se está coordinando con gobernadores, el de Nueva York, Andrew Cuomo, ha pedido mayores acciones de la Administración federal.

“Feliz de hacer tu trabajo, también. Sólo dame el control del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y me haré cargo”, dijo Cuomo en respuesta a un tuit del mandatario donde indicó que el neoyorquino “debería hacer más”.

Happy to do your job, too.

Just give me control of the Army Corps of Engineers and I’ll take it from there.https://t.co/nfjZ8xiRL4 https://t.co/YNvdHC3Xz3

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 16, 2020