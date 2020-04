Fallece otro salvadoreño a causa del coronavirus en EE.UU. - Diario Digital Cronio de El Salvador

Una doctora mexicana llamada Ivette Pataki manifestó por medio de su cuenta de Twitter cómo fue su primer noche de guardia en un área de pacientes con COVID-19 e hizo un llamado a la población a que acaten las indicaciones de permanecer en sus casas para evitar contagiarse y pasar por el sufrimiento de esta cruel enfermedad.

“Ayer fue mi primer guardia en un área COVID en un hospital, y siento que si hubiera podido grabar un video de cómo es estar ahí cómo paciente, NADIE saldría de sus casas. Ni de vacaciones, ni de peda a la casa del amigo, ni al mercado del mar”, publicó la doctora Pataki.

Ayer fue mi primer guardia en un área COVID en un hospital, y siento que si hubiera podido grabar un video de cómo es estar ahí cómo paciente, NADIE saldría de sus casas. Ni de vacaciones, ni de peda a la casa del amigo, ni al mercado del mar.

Abro hilo concientizador 🥺 — Dra. Pataki (@ivette_pataki) April 12, 2020

Entre lo que la mexicana pudo observar manifiesta que habían 10 pacientes. La mayoría mayores de 60 años, pero también había una joven de 22 años de edad, quien tuvo un bebé 15 días antes, y que según Pataki, se infectó durante el trabajo de parto en el referido nosocomio.

“No es solo una enfermedad de viejitos. Primer punto. Una vez que entras ahí, ya no puedes tener contacto con NADIE que conozcas. Solo ves doctores con traje de astronauta, sin caras, todos escondidos detrás de respiradores y googles”, escribió.

Agregó que al entrar al hospital víctima del COVID-19 no se tiene ninguna certeza si se saldrá con vida, si la persona contagiada volverá a ver a sus amigos y familiares.

Recalcó que para el gremio médico esta enfermedad del Coronavirus los ha tomado por sorpresa, que para ellos es nuevo y un reto muy complicado porque se trata de una enfermedad muy terrible.

Cómo médicos están preocupados por la situación, por su propia salud y riesgo y por la de la población en general.

También hizo el siguiente llamado a todos sus seguidores en Twitter:

!No necesitas vivirlo en carne propia para cuidarte, no necesitas ver a alguien entrar en un hospital y no volver saber de él hasta que sale caminando, o incinerado. No necesitas VER para CREER”, enfatizó Pataki.

Comparte esto: Twitter

Facebook