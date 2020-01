Fallece actor de doblaje de «Dragon Ball» Brice Armstrong - Diario Digital Cronio de El Salvador

Un ecuatoriano que fue captado por una “kiss cam” besando a una “amiga” rechazó que le estuviera siendo infiel a su pareja, quien lo dejó luego de que las imágenes se volvieran virales.

El hombre, que se encontraba presenciando un partido del Barcelona de Guayaquil contra el Delfín junto a la mujer, usó su cuenta de Facebook para defenderse y tratar de limpiar su imagen.

El aficionado del “Coloso de América” argumentó que es inocente de lo que llamó “burla mediática” en su contra y que defenderá su honor.

“EN MI DEFENSA QUIERO ACLARARLE AL SEÑOR REPORTERO QUE EN NINGÚN MOMENTO ME MORÍA POR BESAR A MI AMIGA Y ADEMÁS EN EL VIDEO NO SE VE NINGÚN BESO, NO SE POR QUE DICE QUE NOS BESAMOS APASIONADAMENTE CUANDO NO HUBO SIQUIERA UN ROSE EN NUESTROS LABIOS, SOLO ME JUZGAN Y ME CRITICAN PERO NADIE SE PONE EN MIS ZAPATOS, DIOS NO QUIERA Y NO LES PASE LO MISMO, SOY INOCENTE DE LA BURLA MEDIÁTICA Y QUE QUEDE CLARO QUE VOY A DEFENDER MI HONOR Y ORGULLO DE HOMBRE HASTA EL FINAL DIGAN LO QUE DIGAN”

La leyenda se lee en la publicación que acompaña el video en el que se ve a Deyvi Andrade Urgiles junto a su “amiga” en el partido. En las imágenes se ve cuando el hombre abraza a la fémina y la besa cerca de los labios. De repente, al ver que fue captado por la cámara, quita los brazos y se endereza en el asiento con cara de preocupación.

Las reacciones a la publicación de este martes no se hicieron esperar; la mayoría en desaprobación a la explicación del ecuatoriano, originario de Durán.

Algunos usuarios le pidieron que dejara de hacerse la víctima.

“A Dios no lo meta tenemos libre albedrío nosotros decidimos que hacemos por favor no se haga la vistima al abrir esta página es que le encanta el merequetengue y le gusta ser el centro de atención por algo hizo esta página y no meta Dios en sus errores favor”(sic), compartió una.

“Si la cámara no te hubiera captado a poco estarías tan arrepentido, ten el valor de decir la cague si la quise besar, vi que me grababan y me arrepiento, se ve tu miedo de que hiciste algo malo cuando te das cuenta, no eches la culpa a los demas tus propias decisiones que estoy segura que seguirias burlandote de tu mujer si no te hubieran grabado” (sic), expuso otra cibernauta.

El video publicado por el hombre ya supera las 743,000 reproducciones.