España registra 932 muertos en 24 horas y ya supera a Italia en número de infectados - Diario Digital Cronio de El Salvador

Panamá utiliza desde el 1 de abril una rara cuarentena de género para evitar el contagio por coronavirus, lo que significa que mujeres y hombres no podrán cruzarse en las calles.

El ministerio de Seguridad del país canalero informó que las mujeres sólo están autorizadas para ir a supermercados, bancos y farmacias sólo los lunes, miércoles y viernes; mientras que los hombres deben hacerlo martes, jueves y sábado.

Con respecto al domingo, nadie podrá salir de sus viviendas, según publicó el periódico Publimetro.

Dicha medida generó de inmediato reacciones y preocupación en las personas con orientación transgénero.

“¿Cómo hago si soy hombre y salgo vestido de mujer para salir el día que me toca sin ser detenido y multado por las autoridades y no vivir con este miedo?”, preguntó Ricardo Beteta, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, que defiende los derechos del colectivo LGBTIC y que publicó un comunicado pidiendo al gobierno que la policía no detenga a los transexuales si salen en un día diferente al que deberían en función del género indicado en su carnet de identidad.

De acuerdo a las autoridades, los panameños sólo tienen permitido salir de sus casas dos horas al día.

Los adultos mayores y las personas con discapacidad no tienen discriminación por sexo, pero tienen horario fijo de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Comparte esto: Twitter

Facebook