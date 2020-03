Encuentran muerto a un niño latino de seis años a quien sus padres y abuela mantuvieron encerrado en un armario y sin comida durante un mes - Diario Digital Cronio de El Salvador

El brasileño Ronaldinho Gaúcho , ex astro del Barcelona, tras ser arrestado por las autoridades paraguayas por portar un pasaporte falso ayer miércoles, algunos empleados de la Policía y del Ministerio Público de este país, no ha perdido la oportunidad para tomarse una foto con la ex estrella verde amarella.

“Ronaldinho con los empleados de la Fiscalía de Asunción donde lo llevaron a declarar”, así lo indicó el medio deportivo Sport Center en su cuenta de Twitter.

Otra foto se observa como Ronaldinho posa con un agente de la Policía de Paraguay, ambas fotos se han virilizado en redes sociales y han generado varios comentarios por los usuarios.

Ronaldinho con los empleados de la fiscalía de Asunción donde lo llevaron a declarar. pic.twitter.com/Akn1GPfIkl — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2020

Entre los comentarios destacan: “ni en problemas deja de sonreír Ronaldinho” o “es paraguayo naturalizado, un compatriota” destacan los usuarios en Twitter.

De acuerdo a medios locales, la ex figura del Barcelona fue detenido por la Policía Nacional en la suite presidencial del hotel en que se alojaba, por haber entrado con un documento falso.