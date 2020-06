Embajador estadounidense afirma que no es un “momento oportuno” para invertir en México (y luego matiza sus declaraciones)

El embajador de EE.UU. en México, Christopher Landau, se vio envuelto en una polémica este jueves, después de que dejó en entredicho que no es el mejor momento para invertir en el país latinoamericano.

Durante un evento virtual organizado por la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), Landau habló sobre las relaciones comerciales binacionales durante la pandemia de coronavirus y cómo ha intentado ser un puente para mejorar las relaciones entre los inversionistas estadounidenses y las autoridades mexicanas.

“Una parte esencial de mi trabajo […] es tratar de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir, no les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México, si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera”, señaló Landau.

El embajador estadounidense agregó que el Gobierno mexicano ha creado “incertidumbre”, principalmente en el sector energético, pese a que esta Administración había expresado que respetaría “las promesas que ya se habían hecho en el pasado, las reglas de juego que se habían establecido”.

Aclaración

Tras la polémica generada, Landau intentó matizar sus declaraciones a través de su cuenta de Twitter.

“Se está reportando que yo comenté esta mañana a la CONCAMIN que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”, tuiteó.

En un segundo tuit, Landau llamó a aprovechar la entrada en vigor del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. “Tenemos una oportunidad dorada para atraer inversión y cadenas de suministro a los tres países de Norteamérica”, escribió.

Las palabras del embajador Landau se dan en el contexto de una fuerte polémica por la posible visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, para reunirse con sus homólogos Donald Trump y Justin Trudeau, en el marco de la entrada en vigor del T-MEC.

El anuncio de López Obrador generó fuertes críticas en el país latinoamericano. Analistas consideran que la visita podría favorecer a Trump, en medio de la carrera electoral en EE.UU., en donde aventaja el candidato demócrata Joe Biden, de acuerdo con encuestas de opinión.

“Hemos tenido una buena relación, por eso voy”, aclaró López Obrador durante su conferencia matutina.