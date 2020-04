Ellas son las "buchonas", novias de los narcos que se venden hasta por 25 mil dólares - Diario Digital Cronio de El Salvador

Son bellas mujeres que llevan desde Sinaloa hasta por todo México. Muchas son modelos y actrices Sinaloense, Ring, ring! Suena el teléfono.

Uno contesta y se escucha del otro lado: Necesito ‘material’. Esa es la manera como piden buchonas para las fiestas», asegura Felipe*. «La diferencia entre una prepago y una prostituta, según él, es que las prepago cuando reciben sus millones se van corriendo a comprarse una cartera de más de un millón de pesos, lo mismo pasa con su ropa, y así es como van queriendo más y más».

¿Y por qué se llevan Sinaloense por todo México?. México tiene un problema: las mujeres bonitas solo son las de Televisa (risas). México siempre ha sido la puerta del alcaloide para Estados Unidos, eso hace que haya demasiada mafia; es incontrolable. Y además, si se trata de modelos y actrices, pues ellas prefieren no arriesgarse aquí en Sinaloa.

Y por allá les va muy bien. Algunas van con el ánimo de enamorar al que sea millonario. Felipe cuenta que hay famosos maquilladores Sinaloense que se han dedicado a este ‘negocio’: «No son todos, pero sí los hay y sé quiénes son. Es muy fácil: con un solo amigo narco, ahí comienza todo. Estos ejecutivos de alto riesgo los conocen en las fiestas y luego les piden que les presenten amigas. Si son modelos, mucho mejor. Hay otros ‘proveedores’ que se maquillan bajo agencia de modelaje».

¿Siempre son narcos los que buscan a estas modelos?

A veces son hijos de los narcos, amigos de los narcos, narcos que quieren hacer regalos. Uno de los mejores regalos es una mujer, ya sea para un cumpleaños o un grado o para adornar una fiesta. Pero también sé hasta de un dueño de una revista en México. Pues dicen que toda modelo que salga en portada de su revista o posando en su yate, es modelo que pagó con favores sexuales. También sé de empresarios de cine de Hollywood. Es que esto se va regando voz a voz.

¿Cómo se las llevan a México?

Antes, cuando había visa, se las llevaban con contrato de trabajo por medio de agencias de modelaje, les pagaban la visa. Los ejecutivos de alto riesgo no escatiman gastos, les pagan los mejores hoteles y las llevan a los mejores sitios cuando les gustan mucho.

¿Algunas caen de manera ingenua?

No; en Sinaloa uno ‘enredaba’ a una jovencita. La invitábamos a una fiesta, allá conocía al narco y después de ver tanto dinero en medio de prepagos, hasta las ‘sanas’ caían. Las actrices y modelos ya han movido mucho mundo; a ellas no hay que engañarlas. Modelo que llegara con Cartier de 25 mil dólares a Sinaloa aseguro estuvo ‘prepaguiando’. Además, ¿qué me dicen de las actrices y modelos que se fueron a hacer fotos y comerciales que nunca se han visto? (risas).

¿Cuánto pueden pagar por una modelo o una actriz?

Entre 5 y 25 mil dólares; por eso la comisión es muy buena. Además, cuando les caemos bien a los narcos, nos dan carro, apartamento y regalos por el contacto. Hace poco coticé a una actriz Sinaloense muy conocida y cuarentona que me cobró 15 millones de pesos acá en Sinaloa. Y no se los voy a pagar pues ya es un vejestorio.

¿Qué opina de ellas?

Miro a algunas que ya están juiciosas, casadas y con hijos y solo me acuerdo de lo que hicieron y de lo que les hicieron, porque ellos cuando pagan hacen lo que quieren. Para eso pagaron. Es una marca en la frente que no se borrará nunca.

