Ella es Kim Yo-Jong, la posible nueva dictadora de Corea del Norte - Diario Digital Cronio de El Salvador

Crece la incertidumbre sobre la condición del líder de Corea del Norte Kim Jong-un, quien no ha sido visto en público desde el 12 de abril.

Este fin de semana circuló la noticia de que Kim Jong-un falleció como consecuencia de una operación en el corazón, pero la información no pudo ser confirmada. Moon Chung-in, asesor diplomático de Corea del Sur, dijo que el líder norcoreano se encuentra “bien y vivo” en Wonsan, donde tiene su residencia.

La posibilidad del fallecido de Kim Jong -un implica un cambio de mando en la república comunista. El poder en ese país ha caído en manos de una misma familia desde que Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un, fundó la nación en 1948. Es por eso que se especula que Kim Yo-jong, hermana del actual mandatario, tomaría las riendas de Corea del Norte en caso de confirmarse el fallecimiento de Kim Jong-un.

Kim Yo-jong es la hija menor de Kim Jong-il, quien gobernó el país entre 1994 y 2011, cuando murió. A sus 32 años es la directora del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido del Trabajo de Corea del Norte. Su trabajo se concentra en proyectar una imagen de fortaleza de su hermano y de la hermética nación.





La funcionaria estudió en internado en Suiza como su hermano. Luego pasaría por las aulas de la Universidad Militar Kim Il-sung. Su primera aparición en público fue en 2010, en la tercera conferencia del Partido del Trabajo.

¿Puede ascender al poder?

Corea del Norte se rige por tradiciones que limitan el acceso de mujeres al poder por que lo que muchos ven poco factible que Kim Yo-jong asuma el liderazgo del país en el futuro. Sin embargo, expertos en el país asiático creen que Kim Yo-jong sería una excepción a la regla debido a que su figura es bastante conocida por la población. Adicionalmente, su posición actual en el gobierno es de mucha influencia.

“Si algo sucede, Kim Yo-jong es la obvia sucesora “, dijo Sue Mi Terry, ex analista de Corea del Norte para la CIA, a la revista The New Yorker. “Es una pregunta abierta si las élites de Corea del Norte aceptarían a una mujer, pero les sería más difícil aceptar a alguien fuera de la familia Kim“.

La otra opción que barajan los expertos es que Kim Yo-jong asuma como mentora del hijo de Kim Jong-un, quien tiene cerca de 10 años. En este caso Kim Yo-jong controlaría al país sin ser propiamente la líder.

¿Estaremos cerca de la primera mujer dictadora de la historia?

