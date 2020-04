El presidente de Filipinas, ordena a las fuerzas “disparar a matar” a los que violen cuarentena por COVID-19 - Diario Digital Cronio de El Salvador

Colegios privados, escuelas estatales, así como universidades de Nicaragua, corren un “alto riesgo de contagio” de coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19- si el Gobierno no suspende las clases, advirtió este martes el grupo de expertos del Comité Científico Multidisciplinario del país.

El Comité se refirió en una publicación que “Para el 25 de marzo, 165 países habían cerrado escuelas para impedir la expansión de la COVID-19”. En Nicaragua, los centros públicos y universidades siguen impartiendo clases y quienes asisten, junto con sus docentes, están en alto riesgo de contagio.

Hasta ahora, las clases se imparten de forma normal en todas las escuelas públicas y casi todos los colegios privados, así como en universidades, a las que no les han dado permiso de suspender sus actividades.

“La única acción responsable actual es cerrar las escuelas y universidades de inmediato, para alcanzar un 25 % de reducción de la tasa de crecimiento de casos nuevos”, resaltaron los expertos.

El Gobierno argumenta que debido a que solamente hay cinco casos de COVID-19 confirmados en el país -y una muerte- y que todos son “importados”, no hay razón para que los estudiantes no asistan a clases. No obstante, los nietos del mandatario Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, dejaron de asistir a su centro de estudios, uno de los más exclusivos de Nicaragua.

El grupo de científicos lamentó que los alumnos cuyos padres se niegan a enviar a la escuela por precaución queden rezagados en su aprendizaje, y alentó a las autoridades a buscar alternativas para dar clases a distancia. “Continuar el año escolar en la forma originalmente prevista no es viable”, aseguraron.

