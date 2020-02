El coronavirus COVID-19 ha cobrado la vida de más de 2 mil personas, y el número de contagiados sigue ascendiendo - Diario Digital Cronio de El Salvador

Irma Reyes Castañeda, la tía de Mario Alberto Reyes Nájera acusado junto a Gladis Giovanna Cruz Hernández de haber secuestrado, abusado sexualmente y asesinar a la niña Fatima, narró los motivos por los cuáles sus familiares habrían cometido el crimen.

En entrevista con noticieros Televisa, la mujer narra cómo la pareja confiesa la crueldad del crimen.

Además, señaló que la pareja decidió matar a la pequeña Fátima cuando se dieron cuenta que la estaban buscando y ellos la tenían encerrada.

Asimismo la tía de Mario Alberto Reyes Nájera dijo que su sobrino quería una novia para toda la vida, razón por la que Gladis Giovanna habría raptado a la menor para hacerle un “regalito” a su desquiciada pareja.

La mujer contó que la pareja llegó a su casa después de 16 años de no tener contacto con ellos, querían rentar un cuarto, por lo que la tía sin saber que se estaban escondiendo, les ofreció uno que estaba vacío desde hace dos años, y ahí se hospedaron junto a sus tres hijos.

Sin embargo, al poco tiempo la tía se enteró a través de las noticias que la Fiscalía General de Justicia mexicana estaba buscando a sus familiares por el crimen de la niña Fátima; por lo que la mujer decidió encararlos y buscar respuestas a tan terrible situación.

“No hablaban, pero cuando vi en televisión que los estaban buscando les pregunté: ¿Quién mató a la niña?, a lo que ellos respondieron: queremos hablar con usted”, y efectivamente aceptaron su crimen ante la tía.

“¿Recibieron dinero, fue por dinero? Y se quedaron callados, y me dijo la chica: no, no fue por recibir dinero. ¿Entonces por qué fue? ¿Por venganza? ¿es que eso? es que eso no se hace, ¡Dios mío!, cuestionaba la mujer.

Irma Reyes, también dijo que Gladis Giovanna Cruz casi no hablaba, pero al insistir en su interrogatorio, le contaron como había sido el asesinato.

“¿Quién fue, quién la mató? él dijo: yo la agarré y ella le puso los cinturones (se señala el cuello), a lo que ella (Giovanna) respondió: él me dio los cinturones”, sin embargo también confesó que al no tener las fuerzas necesarias, dijo que Mario la terminó de ahorcar con los cinturones.

“Él quería a la niña para hacerla su novia para toda la vida, quería un regalito, si no, iba a agarrar a una de sus hijas y que no me iba a dejar entrar hasta que yo llegara con la niña, y mis niñas estaban con él, así que fui yo por la niña” terminó de confesar Giovanna.

También Giovanna le confesó a la tía de Mario, que ella presenció el abuso sexual, y dijo le hacía con la lengua (el abuso sexual) “¿Y lo permitiste?” preguntó la tía, “es que le tengo yo mucho miedo” confesó.

“¿Y luego qué pasó?, es que cuando vimos que ya la estaban buscándola la matamos, le respondió Gladis Giovanna”.