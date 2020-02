El actor Keanu Reeves vuelve a ser John Constantine en la segunda entrega de esta exitosa película - Diario Digital Cronio de El Salvador

El reconocido actor, Keanu Reeves, sorprende a sus seguidores con una nueva entrega de Constantine, el famoso detective de lo paranormal. Según el portal We Got This Covered que confirmó la noticia, esta sería una oportunidad para rectificar algunas de las deficiencias que los fanáticos percibieron que la película original tenía.

La primera entrega de Constantine la protagonizó Reeves en el año 2005 y en ella encarnó la vida de un exorcista adicto al cigarrillo que combatía demonios con la ayuda de fuerzas divinas.

Esta noticia que parecía como un pedido urgente de parte de sus fanático llega en medio del anunció del retorno a su papel como Neo en Matrix y y John Wick. Estas dos películas lanzarán su cuarta año 2021.percibieron en esa película.