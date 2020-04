¡Despreciable! Enfermera que cuida ancianos ante el COVID-19 es golpeada y rociada con desinfectante por vecinos - Diario Digital Cronio de El Salvador

A pesar de que son los trabajadores de la salud quienes arriesgan sus vidas para detener la pandemia del nuevo coronavirus, muchos de ellos han sido víctimas de violencia por parte de vecinos, de manera insólita.

Tanto así que en muchas ocasiones son personas que atienden a adultos mayores en estos días. Ellos argumentan que los especialistas pueden llevar virus a las residencias.

Un caso de violencias le sucedió a Gabriela Sotelo, una enfermera auxiliar de gerontología, quien atiende a abuelitos en un geriátrico, fue brutalmente golpeada por un vecino cuando regresaba a su casa de una jornada de trabajo.

El agresor roció a Gabriela con desinfectante, en el momento que no quería que ella retornara hasta su hogar en barrio de Caballito, en Buenos Aires, Argentina. Ya había sufrido anteriormente abuso por parte de esta misma persona.

“Me voy a trabajar con miedo, no quiero dejar sola a mi mamá y mis hijas, no sé qué puede llegar a hacerles. No me voy a bajar de este barco, el que está afuera de lugar es él», contó Sotelo a Crónica.

Ella mostró parte de las imágenes de la agresión que vivió, cuando conversó con este medio local.

La imágenes muestran a Gabriela en el suelo luego de ser golpeada y bañada en desinfectante, mientras otros vecinos intentan ayudarla. “Mis hijas y mi mamá también fueron víctimas”, dijo Sotelo, quien además, hizo la denuncia y el sujeto fue detenido por seis policía

