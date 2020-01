Cumpleañera de 10 años pide su fiesta temática de sicarios - Diario Digital Cronio de El Salvador

La primera vez que el nombre de Guadalupe Hernández Hervis salió a la luz fue en 2017, cuando el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Jaime Téllez Marié tuvo que reconocer que había tenido contacto con “La Jefa”, quien le ofreció información sobre un grupo criminal.

Las autoridades ya tenían conocimiento de su existencia, ya que en la ficha que tenían en su poder sobre la célula del “H” perteneciente al cártel de Los Zetas, era la única mujer que aparecía en los niveles jerárquicos como segunda al mando.

Este martes, Hernández Hervis volvió a ser noticia, luego de que la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, reconociera frente al Congreso de Veracruz que es prima hermana de “La Jefa”.

“No voy a negar un parentesco que existe, a la familia no se le elige. Afortunadamente a los amigos sí, pero ni por los amigos ni por la familia puedo yo responder”, dijo, y aseguró que no tenía ningún contacto con ella desde hace más de 30 años.

Hernández Giadáns insistió que sólo es responsable de sus propias acciones y que en el servicio público (anteriormente se desempeñó como secretaria del Ayuntamiento de Xalapa y directora jurídica de la Secretaría de Gobierno) se ha conducido con valores, principios, ética y congruencia en el decir y en el hacer.

Quién es la jefa

Guadalupe Hernández Hervis es oriunda de la región de Los Tuxtlas, por las pocas imágenes que se conocen de ella se sabe que tiene cabello oscuro y lacio y ojos negros.

Era la número dos en la banda de Hernán Martínez Zavaleta, alias “El H”, a quien habría ayudado a capturar.

Era la pareja sentimental de Juan Adiel García Lezama, ex agente ministerial que pasó de las filas del gobierno de Javier Duarte al crimen organizado sin que pudiera ser detenido o ubicado por las fuerzas del orden.

El expendiente FED/SEIDO/UEIDMS-TAB/0000612/2017 citado por el diario Reforma detalla el registro de las conversaciones telefónicas, hechas con autorización de un juez, de “La Jefa” con Téllez Marié, antes y después de la aprehensión de Martínez Zavaleta.

Un secuestro en la ciudad de Xalapa, un número de teléfono, una voz de mujer, un zeta identificado como “El Ricolino”, permitieron seguir pistas y acreditar que Hernández Hervis era la informante del ex funcionario.

“El H” fue detenido el 25 de junio de 2017, en Cárdenas, Tabasco junto con la pareja sentimental de “La Jefa”, y Víctor Manuel Novales Cano.

Entre Guadalupe Hernández y Téllez Marié, según el expediente federal, citado por Reforma, hubo tres llamadas finales, todas el 19 de julio, entre las 22:15 y 22:20 horas. En ellas, la mujer confirmó que Ariel Martínez, hermano del Comandante H, era el sucesor.

De acuerdo con Reforma, Téllez Marié fue citado como imputado por las autoridades federales. Escuchó las grabaciones, las reconoció, pidió que se agregaran al expediente y aclaró que otra agencia anticrimen de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tenía conocimiento de todo. “La Jefa” había entregado información que ayudó a la captura del H.

“La conozco de referencia. En una ocasión se fue a entrevistar conmigo, platiqué con ella. Ella me dijo que tenía información de las personas que estaban ocasionando los homicidios en la zona de Catemaco, en la zona de Coatzacoalcos y me refirió que la persona que lo estaba haciendo es una persona que era su pareja sentimental, una persona de nombre Adiel que había trabajado antes en la Policía ministerial, posteriormente me entero que esta persona no me estaba dando la información con el ánimo de colaborar, sino que por la propia información que nos da SEIDO me entero que esta persona que era la jefa de plaza del 35Z en la zona de Xalapa”, dijo Téllez Marié.

Durante el arraigo de Adiel García, Hernández Hervis acudió a visitarlo, el 7 de julio. Y proporcionó un dato clave: su número de teléfono celular, con el que había hablado con el secretario de Seguridad. Fue detenida el 22 de septiembre de 2017 y se le procesa por delincuencia organizada y secuestro.