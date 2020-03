¿Cuándo terminará el brote de coronavirus y volverá todo a la normalidad? - Diario Digital Cronio de El Salvador

Una mujer de Inglaterra que salió de cuidado intensivo como parte del tratamiento por coronavirus pidió a las personas que se tomen en serio la crisis sanitaria y sigan las medidas de prevención para que no terminen como ella.

En un video que, en principio, compartió con amigos y parientes porWhatsApp pero que se ha vuelto viral, se ve a Tara Jane Langston, de 39 años, conectada a un respirador mientras relata su pesadilla tras ser transportada de emergencia a un hospital el lunes de la semana pasada.

“Para cualquiera que esté pensando en arriesgarse, sólo mírenme. Porque si esto se pone realmente mal, entonces terminarán aquí. Es como tener vidrio en los pulmones”, se le escucha decir en la grabación en la que en momento tose.

“Si alguien piensa en arriesgarse, solo míreme. Estoy en la Unidad de Cuidado Intensivo. No puedo respirar sin esto. Ellos han tenido que coser esto a mi arteria. Yo tengo una aguja, otra aguja y un catéter”, detalla la paciente que fue diagnosticada con COVID-19 el pasado domingo.

La mujer, además, recomienda no fumar porque eso podría afectar la capacidad de los pulmones para responder al virus.

OK. Previous reports about this being an old video are wrong, according to UK media outlet dailymail, who spoke with her recently.

-Tara Jane Langston, 39, said every breath 'felt like glass in lungs' and told of how every breath is a ‘battle’ but she is now out of intensive pic.twitter.com/yGF5h2ZJhk

— Matt Price (@mattyprice) March 20, 2020