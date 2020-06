CONMOVEDOR | Joven italiano propone matrimonio a su novia postrada en cama previo a su muerte

Él le pidió matrimonio. Dos días después, ella murió. La promesa de amor de un joven italiano en el lecho de muerte de su novia conmovió a Italia.

Edoardo Parisi, de 32 años, ingresó al hospital donde su novia Chiara Giuntoli estaba internada y le pidió que se casara con él: “Fue nuestro momento feliz”, explicó.

La propuesta fue grabada en un video subido a las redes sociales. En la filmación se ve a Edoardo ingresar al hospital y llegar a la cama de Chiara: “He querido decírtelo durante un tiempo, luego lo pospuse y pospuse…”, le dice. Mientras tanto saca una pequeña caja azul de su bolsillo y un anillo: “¿Quieres casarte conmigo?”, le pide. Chiara lo mira sorprendida, emocionada, y responde que sí.

Chiara murió dos días después, este viernes, a la edad de 35 años debido el cáncer de mama que padecía desde hace dos años.

“Este fue tu momento feliz, de hecho fue el nuestro. ¿Cómo puedes ser feliz en esta situación? Tu lo eras. El video lo demuestra. Me dijiste: ‘Perdón, no tengo la fuerza para ser más feliz que eso’. Pero en este océano de tristeza, este video es una prueba de lo que siempre he pensado. El verdadero amor siempre gana”, escribió Edoardo en un conmovedor mensaje publicado en Facebook junto a la filmación.

Chiara, originaria de Fucecchio, en la provincia de Florencia, había descubierto estar enferma hace dos años. Pero nunca bajó los brazos y continuó su lucha contra la enfermedad junto a Edoardo, el hombre con quien compartió los últimos cinco años de vida. Chiara Giuntoli y Edoardo Parisi (Foto: Facebook/Edoardo Parisi)

“Esta mañana me desperté. Dormí después de no sé cuántos días. Desayuné solo… Lloré, en secreto, en la ducha, como lo hice en casa porque de lo contrario te habrías enojado. Afuera brilla el sol y un ligero viento acaricia mi piel. Abrí las redes sociales después de mucho tiempo, algo que dos tipos como nosotros hacíamos en cada momento”, escribió Edoardo. “He leído muchos mensajes, más o menos lindos, de muchas personas. Esta historia parecía realmente triste”, prosiguió Edoardo. “Luego me detuve y pensé que durante tu enfermedad nunca has estado triste. No porque no entendieras la situación, sino porque sabías que tu tristeza inevitablemente me afectaría. Y siempre has sonreído, peleado y brillado”.

“Este fue tu momento feliz, de hecho el nuestro. ¿Cómo puedes ser feliz en esta situación? Tu estabas feliz. El video lo demuestra”, agregó Edoardo. “Dijiste: discúlpame, no tengo la fuerza para ser más feliz que esto”, continuó Edoardo describiendo el momento en que pidió la mano de su novia en el hospital de Cisanello, en Pisa. El mensaje de Edoardo Parisi

“Pero lo vi en tus ojos, estaban cargados con una luz divina. ¿De qué nos hubiera servido escribir aquí si no hubiera aumentado la desesperación? Siempre lo hice y escribí todo cuando estabas a mi lado. Hoy vi demasiada tristeza a mi alrededor. Escrita, hablada, pensada. Hoy brilla el sol. Pensé que este debía ser nuestro momento, nuestro ‘secreto’. Pero en este océano de tristeza, este video es una prueba de lo que siempre he pensado. El verdadero amor siempre gana. Se gana sobre todo. Es una fuerza verdaderamente extraordinaria, más que una medicina, más que una cura. Nadie allí podría hacerte sonreír. Solo esto, solo amor. Sí Amor escrito en mayúsculas. Entonces creo que es correcto compartirlo con el mundo”, explicó Edoardo su decisión de publicar un momento tan íntimo. “El mundo debe saber que no importa cuán desesperada sea la muerte, por mucho que trates de destruirte con una cobardía sin precedentes … no lo ha logrado con nosotros. Nosotros, JUNTOS, hemos hecho esto. Le sonreímos en la cara”. Chiara Giuntoli en una foto de agosto de 2019 (Foto: Facebook/Chiara Giuntoli)

“Ahora que todos lo ven, realmente entienden lo que fuimos y lo que somos”, dijo Edoardo. “Ayer, hoy, mañana … habrá sol. Solo será más difícil verlo. Siempre desayunaré con capuchino y croissant de crema. Mañana los saludaremos a todos juntos. Porque no estoy solo. Tengo una promesa que cumplir, te tengo a ti, tengo un ejército detrás de mí. Acabamos de posponer algo. No estoy muy triste, no estarías de acuerdo.

Y concluyó: “Ahora sé que si el amor es amor verdadero, nada puede separar a dos personas hechas para estar juntas. Te amo”.

La historia de Edoardo y Chiara se dio a conocer el año pasado, cuando el hombre había organizado un partido de fútbol para recaudar fondos para la investigación sobre el cáncer de mama. Chiara Giuntoli y Edoardo Parisi durante el partido que él organizó para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer de mama

“He perdido el amor de mi vida, ustedes amen siempre”, dijo Edoardo durante el funeral de Chiara.

Los amigos y su familia la despidieron con globos blancos, el mismo color del vestido que ella hubiera usado en su boda.