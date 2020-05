Cinco delincuentes roban casi $2 millones a un camión blindado en plena cuarentena - Diario Digital Cronio de El Salvador

Para echarle más leña al fuego en la hoguera de Karla Panini, la familia de la otra Lavandera, la fallecida Karla Luna, publicó un video donde dejan como lazo de cochino a la ex “amiga”.

En estos días ha retomado fuerza el escándalo sobre la infidelidad de Américo Garza, ex pareja de Luna, al relacionarse con Panini, incluso cuando la primera estaba enferma de cáncer.

Ante esta “traición”, la familia de Karla Luna, entre ellos los hijos de la comediante Stephany y José Rubén, publicaron un video para dar a conocer que Garza y Panini maltrataron a la fallecida e incluso no le pagaron lo necesario para su seguro de gastos médicos.

“Yo notaba que recibía maltrato psicológico, físico, emocional y en todos los sentidos. Fuimos testigos de las golpizas que le daban a mi hermana”, explicó Erika, hermana de Karla y añadió que ambos le quedaron a deber dinero.

La familia también difundió el audio de una de una conversación entre las Lavanderas y Américo.

“Saben bien que me han mentido y quiero que me lo digan en la cara. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio; le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas. Y estoy casi segura que le metiste a Américo al decirle que yo me metí con alguien de San Pedro”, les dice Luna.

Karla Luna falleció en septiembre de 2017 tras padecer cáncer en la matriz durante cuatro años.

