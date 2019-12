Cartel del Noreste tortura y descuartiza a hombre que vendía droga en su territorio - Diario Digital Cronio de El Salvador

Circula un video en redes sociales donde supuestamente se ve y se se escucha a «La Llorona´, se ha viralizado por las diferentes plataformas digitales.

En la grabación se puede ver una figura humana en vestido negro flotando sobre un árbol, mientras de fondo se puede escuchar su llanto y unos perros que pareciera aúllan alertando sobre la presencia paranormal.

Los hechos se dieron en Córdoba, en el país de Colombia, cuanto fue grabado al momento fue compartido en las redes por los “abatidos” usuarios.

Hay quienes dicen que todo se trató de un montaje, aunque hay otras personas que habitan cerca de la zona que opinan lo contrario y aseguran que es real.

Por su parte los usuarios expresaron con diversas opiniones sobre el extraño acontecimiento “No, eso no es real, se ve que es una persona arriba de un árbol pero no es ninguna aparición de ningún fantasma, porque los fantasmas son traslúcidos y esa persona que se ve tiene el cuerpo muy visible a comparación de un fantasma. No creo en ésa aparición, es algo ya arreglado”. Comentó un joven.