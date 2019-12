Capturan a salvadoreño por realizar disparos al aire en Guatemala - Diario Digital Cronio de El Salvador

Allee Willis, una de las compositoras de “I’ll Be There For You”, el tema principal de Friends, falleció el pasado martes 24 de diciembre en Los Ángeles. La causa, según su publicista, Ellyn Solis, fue un paro cardíaco. Willis tenía 72 años.

Su compañera de vida, la escritora de ficción, Prudence Fenton, le rindió tributo a la compositora con un simple mensaje en su cuenta de Instagram: “Descansa en Boogie Wonderland (en honor a la canción que ella escribió) del 10 de noviembre de 1947 al 24 de diciembre de 2019”, escribió.

Willis fue una de las compositoras más prominentes desde los años 70, sin embargo, la oriunda de Detroit nunca aprendió ni a leer ni a tocar música. Pero su pasión por este tipo de arte, nació cuando se acercó a los estudios de Motown cuando era pequeña. Fue gracias a los ritmos que se filtraban a través de las paredes del edificio que aprendió a componer canciones.

“Muchas veces aprendía una línea de bajo y luego escuchaba los discos y decía: Oh, eso fue ‘I Heard It Through The Grapevine’”, dijo al diario The New York Times en una entrevista el año pasado.

Willis estudió periodismo en la Universidad de Wisconsin, pero el 1969 comenzó un un trabajo como redactora en Columbia y Epic Records, en Nueva York. Tres años después decidió irse por el camino de la música y escribir canciones.

Su álbum, “Childstar”, no resaltó mucho, sin embargo, sí captó la atención de Bonnie Raitt, quien le pidió que colaboraran y en 1974 escribieron “Got You On My Mind”. Cuatro años después, “September” canción de Earth, Wind & Fire (EW&F) se convirtió en un éxito y Willis continuó escribiendo.

“Boogie Wonderland” también para el EW&F, “Neutron Dance” para Pointed Sisters, “What Have I Done to Deserve This?”, que fue una colaboración entre Pet Shop Boys y Dusty Springfield, también fueron prestigiosas, lo que le abrió el camino para colaborar con Ray Charles, Cyndi Lauper, Toni Basil y muchos artistas más.

“Yo, muy afortunadamente, tengo algunas canciones que no desaparecerán pero con mucho trabajo están compitiendo junto a otras 900”, le dijo a la publicación en la entrevista.

Allee Willis fue inducida en el Salón de la Fama de los Compositores (Foto: Facebook)

No obstante, los números no mienten, ya que sus hits han vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. Además ganó un premio Grammy por la banda sonora de “Un detective suelto en Hollywood” y otro por el musical de 2005 “El color púrpura”.

Además, en 1995 fue nominada a un premio Emmy por el sencillo que interpretó el grupo musical The Rembrandts, “I’ll Be There For You”. Pero perdió contra el tema de la serie “Star Trek: Voyager”. Debido a su destacada trayectoria, en 2018 ella fue inducida en el Salón de la Fama de los Compositores.

A pesar de su talento para la composición, esta no era su única pasión pues le encantaba lo kitsch (estética pretenciosa, cursi y de mal gusto o pasada de moda) y tenía una gran colección la cual resguardaba en su hogar rosa de 1937.

Era por esta razón que le encantaba hacer fiestas en su casa, lo cual lo veía como su habilidad número uno. “Siempre tuve una carrera musical, una carrera artística, en la escenografía, cine y video, tecnología. Las fiestas realmente se convirtieron en el único lugar donde podía combinar todo”, dijo al NYT.

Le sobreviven su compañera, Fenton, un hermano Kets Willis y una hermana Marlen Frost.