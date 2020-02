Camión de carga que transportaba migrantes vuelca, dejando un fallecido y varios lesionados - Diario Digital Cronio de El Salvador

Al Pacino tropezó y cayó en la alfombra roja de los BAFTA mientras posaba para la prensa mundial con su novia Meital Dohan. El actor, de 79 años, parece que perdió el equilibrio al subir las escaleras hacia el Royal Albert Hall, en Londres, donde se celebraba el gran evento del cine. Meital, de 40, lo ayudó rápidamente a levantarse junto a su equipo .

Al Pacino se tomó con humor el accidente y levantó los brazos en el aire para mostrar que estaba bien. Minutos más tarde, posó para los fotógrafos y ofreció diversas entrevistas.

El famoso actor eligió un traje de lunares en blanco y negro con una corbata negra, con un abrigo azul marino y unos anteojos de sol negros. Su pareja, Meital Dohan, lució un vestido estampado en contraste negro y naranja, con un gran escote y una abertura en la pierna.

Al Pacino está nominado como actor de reparto por su papel de Jimmy Hoffa en The Irishman. En dicha categoría se enfrenta a Brad Pitt, quien tiene muchas posibilidades de ganar por Once Upon A Time … En Hollywood, a Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes) y Joe Pesci (The Irishman).

De buen humor, Al posó para las fotos en la alfombra roja cuando llegaron las estrellas.

En declaraciones a la prensa, habló sobre trabajar nuevamente con Robert De Niro. “Es genial, lo que pasa con Robert es que puedes hacer cualquier cosa. Ese es el placer que tengo de trabajar con él”. También hizo referencia sobre el muy discutido proceso digital de envejecimiento que él y sus compañeros experimentaron en el filme.

Han pasado 44 años desde que Al Pacino ganó un BAFTA por su actuación en El Padrino II.

Joker es la favorita a la mejor película de este año con 11 nominaciones en los BAFTA 2020, mientras que The Irishman y Once Upon a Time … en Hollywood están muy cerca con 10 candidaturas cada una. Si los BAFTA siguen el mismo camino que los Globos de Oro, será una buena noche para la película de Sam Mendes, 1917, ya que obtuvo el premio a Mejor Película – Drama y Mejor Director en la ceremonia de Hollywood.