Cadena perpetua para joven de 19 años que abusó de una bebé de apenas 2 años - Diario Digital Cronio de El Salvador

Un hombre de Florida fue sentenciado a cadena perpetua por violar a una niña de 2 años en 2018.

Un juez del condado de Polk, en Florida, le leyó la sentencia completa a Thomas James Johnson, de 19 años, que cuando cometió los hechos tenía 17 años. Eso significaba que Johnson no enfrentaba una sentencia de cadena perpetua obligatoria después de declararse culpable de agresión sexual contra un niño. Sin embargo, el magistrado eligió sentenciarlo como adulto.

Lakeland Ledger informó que Johnson fue arrestado el 28 de abril de 2018, solo unas horas después de que hubiera llamado al padre de la niña para decirle que la pequeña había resultado herida y que necesitaba volver a casa.

El padre, cuando llegó a su domicilio, llamó a la policía. Johnson explicó a los agentes que un intruso enmascarado vestido de negro había entrado a la casa mientras dormían.

El acusado relató que había perseguido al hombre por la casa, y luego se dio de que la niña, que estaba bajo su cuidado, había resultado herido.

Pese a todo, la investigación pronto se volvió en su contra. La patrulla canina de la Oficina del Sheriff del condado de Polk descubrió una sábana ensangrentada, que Johnson admitió haberla utilizado en el bosque que hay detrás de su casa.