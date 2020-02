Bebé de nueve meses fue rescatado con vida luego de estar atrapado seis horas bajo el lodo - Diario Digital Cronio de El Salvador

Las autoridades de Florida arrestaron a una mujer acusada de meter a su novio en una maleta, grabó sus repetidos gritos de auxilio y lo dejó encerrado hasta que murió, según documentos de la oficina del Sheriff del condado de Orange.

Los agentes del departamento detuvieron a Sarah Boone, de 42 años, por cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de Jorge Torres Jr., también de 42 años, de acuerdo a un comunicado difundido por la agencia.

Arrested: Sarah Boone, 42, for Second Degree Murder in the death of 42-year-old Jorge Torres Jr., who died after Boone zipped him into a suitcase, and didn’t return for hours. pic.twitter.com/JCHWG7WNkp

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 26, 2020