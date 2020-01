Asiáticos son objeto de discriminación por la enfermedad surgida en China: Coronavirus - Diario Digital Cronio de El Salvador

La pérdida de Kobe Bryant, su hija y siete personas más en un accidente de helicóptero sorprendió al mundo del deporte sin embargo, el pastor Nigel Gaisie de Ghana podría cambiar el rumbo del destino y traer de vuelta a la leyenda de la NBA.

El medio keniata The Standard, entrevistó al pastor que planea revivir a Kobe Bryant.

«El Señor me llevó al mundo de los espíritus, y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciarle a la familia de este, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero, que Él, el Señor, no ha sancionado su defunción», expresó el pastor.

«Cuéntale a la familia de este hombre y al mundo entero, que si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitarlo a él y su hija”, dijo Gaisie.

Sin embargo, traer de regreso a Kobe no sería gratis. Para revivir al exjugador, el costo será de 500 millones de dólares, pero si la familia acepta darle el 10% (50 millones de dólares), él lo resucitará sin problema.

“¡Así lo dice el Señor! Sin el dinero, no puedo traerlo a él y a la niña de regreso, lastimosamente”, concluyó Gaisie.