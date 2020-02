ALARMA: Ciudad de Wuhan se está quedando sin agua potable y otros recursos para combatir el coronavirus - Diario Digital Cronio de El Salvador

A cuatro días para que la Academia de a conocer a los ganadores del Oscar 2020, un tuit llamó la atención de todos pues al parecer divulgó qué artistas tendrán esta presea.

Según cuenta The New York Post, un fan encontró un tuit en la cuenta oficial de la academia en el que compartían sus predicciones para los ganadores de este año, aunque suena extraño que el ente, de la industria, que escoge a los ganadores tenga una quiniela ¿No?.

Por esta razón es que miles de usuarios de Twitter aseguran que se trata de la lista de los ganadores de este año. El problema para los cinefilos es que todavía faltan días para la ceremonia y se supondría que deberían saber el resultado hasta el domingo.

En tanto, la Academia explicó que la lista mostraba su nueva herramienta de Experiencia de Predicción de los Oscar con selecciones para todas las categorías principales.

Pero nuevamente surge la duda de los usuarios, al tratarse de las predicciones de la propia Academia ¿debemos tomarlas como si fueran los ganadores finales?.

La foto en la cuenta oficial de la Academia ya no existe aunque miles de internautas lograron hacer captura de pantalla y divulgarla en la red.

En tanto, en la categoría de Mejor Actor seleccionaron a Joaquin Phoenix, por su trabajo en Joker, para Mejor Actriz a Renée Zellweger por La Estrella de Judy, Brad Pitt como Once Upon a Time in a Hollywood y la actriz de Marriage Story, Laura Dern.

Joker, Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story, Parasite y 1917 compiten por el Oscar a la mejor película este año. Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Tarantino y Bong Joon Ho se disputarán la estatuilla a la mejor dirección.

En el apartado interpretativo se destaca el nombre de Scarlett Johansson, que logró una doble nominación: a mejor actriz de reparto por Jojo Rabbit y a mejor actriz principal por Marriage Story.

Otra de las sorpresas fue Parasite, del realizador surcoreano por Bong Joon-ho, que aspira a un total de seis estatuillas doradas: mejor película, película extranjera, director, guión original, diseño de producción y montaje.

Renée Zellweger, nominada por su actuación como Judy Garland, es ampliamente vista como la principal contendiente en la categoría mejor actriz principal. Competirá contra el trabajo de la ganadora del Oscar Charlize Theron como la ex presentadora de Fox News Megyn Kelly en Bombshell, Saoirse Ronan como aspirante a novelista en Little Women, Erivo como Harriet Tubman en Harriet y Scarlett Johansson por Marriage Story.

La competencia por mejor actriz de reparto, además de Scarlett Johansson, incluye a Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Marriage Story), Margot Robbie (Bombshell) y Florence Pugh (Little Women). El Oscar como mejor actor secundario será entre Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood), Al Pacino (The Irishman), Anthony Hopkins (The Two Popes) y Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood).

En esta lista no sólo se pueden ver las predicciones de la Academia; sino de cientos de críticos y expertos que concuerdan con los ganadores, así que es muy probable que esta, sin quererlo, sea la lista de los ganadores.