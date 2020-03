“No estará en Nuevo Cuscatlán ni en Quezaltepeque. Tampoco en oriente ni en occidente”, Yamil Bukele, sobre construcción de nuevo estadio - Diario Digital Cronio de El Salvador

Yamil Bukele, presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), brindó esta mañana de miércoles detalles sobre la construcción del nuevo estadio nacional que será donado por China.

El presidente del INDES aún no da a conocer el lugar exacto donde se construirá este nuevo estadio; no obstante brindó algunas pisas.

“Una pista sobre el nuevo estadio: no estará en Nuevo Cuscatlán ni en Quezaltepeque. Tampoco en oriente ni en occidente”, expresó Yamil Bukele durante una entrevista en el programa radial de Diana Verónica y Tony.

Agregando que “la embajadora de China en el país me dijo ayer que no me preocupara, porque el proyecto del estadio va caminando”.

En anteriores oportunidades, Yamil detalló que el nuevo estadio nacional tendrá un presupuesto inicial de $100 millones, tendrá capacidad para 50 mil aficionados y será el más moderno de Centroamérica. Además, contará con un hotel en sus alrededores, con un auditórium dentro y se está considerando también la construcción de una clínica médica.