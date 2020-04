Un ex Barcelona reveló una característica secreta de Lionel Messi como capitán - Diario Digital Cronio de El Salvador

Consultado por los rumores acerca del poder que tiene “La Pulga” en las distintas áreas del club, el extremo de 23 años aseguró: “No es que tenga tanto poder. Eramos una familia dentro del vestuario. Messi no es el presidente”.

Malcom, que disputó 24 partidos con el equipo culé en la temporada 2018-19, detalló que, “Messi como capitán, hablaba con el presidente para que las cosas fueran mejores. Él siempre hablaba con nosotros y luego iba a hablar con el entrenador y con el presidente”.

“Messi no es el presidente pero ayuda al equipo. Sabiendo las opiniones de cada uno, luego se reporta con el míster y el presidente. Espero que juegue más años porque es increíble”, agregó.

Malcom se marchó al Zenit en busca de minutos

El brasileño, que tuvo un buen desempeño dentro del plantel pero que se perdió varios encuentros por una lesión de cadera, reconoció que, “en el Barça cumplí el sueño de jugar con los mejores. Y la sensación que me quedó es que aprendí mucho. Algunas cosas que no sabía arreglar fuera del campo y dentro del campo, hoy las arreglo. Y eso va a quedar en mi cabeza. Pensándolo ahora, creo que merecía más minutos pero el Barça me dio un aprendizaje”.

Hoy, en Rusia, el joven atacante comentó que se está entrenando a través de la aplicación de videollamadas Zoom para mantener la forma y bromeó con la cantidad de minutos que el equipo ruso le dedica a las sesiones de entrenamiento: “Aquí hacemos doble sesión. En el Barça entrenábamos 40-50 minutos. Igual me lesioné por eso”.

Finalmente, destacó que tiene “buenos recuerdos de Barcelona. Había muy buena gente en la calle. Y me gustó la afición del Barça. Me envían muchos mensajes de apoyo”.

