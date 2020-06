Real Madrid vuelven con victoria y con singular gesto - Diario Digital Cronio de El Salvador

El Barcelona regresó a LaLiga con un resultado convincente y una buena imagen que le permitió golear en Mallorca en un encuentro relativamente tranquilo. Los de Setién firmaron un inicio arrollador, pasaron más tarde por unos minutos difíciles y exhibieron su pegada en el segundo tiempo. Hubo buenas noticias y otras no tanto para el líder, que tacha otra jornada en su dura pelea con el Real Madrid por el título.

La mejor noticia fue seguramente el estreno goleador de Braithwaite. El danés incluso pudo hacer un segundo tanto y cuando Setién decidió mover el banquillo, fue Griezmann y no el bueno de Martin el que se encaminó hacia el banquillo. Hubo bromas con su fichaje pero lo cierto es que se está destapando como un buen complemento para el equipo azulgrana. Ya dejó buenos minutos en el Bernabéu y en Mallorca mostró su fiabilidad de cara a portería.

La otra gran novedad en el once, Araujo, fue seguramente la otra gran noticia de la noche. Cumplió si bien es cierto que no se le exigió demasiado. No conviene elevar al canterano ahora a la categoría de segundo central en este Barça pero sí es importante que Setién sepa que tiene ahí otra alternativa para dosificar esfuerzos.

Esos fueron los dos nombres propios pero no lo único positivo que se trajo el Barça de Mallorca. El inicio fue vigoroso, con carácter y lleno de ambición. No es casualidad que tardase apenas dos minutos en abrir el marcador. Tampoco que lo hiciese Arturo Vidal, cuya aportación goleadora sigue intacta. En un mediocampo donde claramente falta llegada, el chileno es esa sorpresa desde segunda línea que todo equipo necesita para desajustar defensas.

A los actores secundarios, el buen inicio y el olfato de Vidal se sumó la aparición más esperada. Luis Suárez dejó buenas sensaciones en su regreso. Se le ve rápido, sin miedos ni molestias en su rodilla aparentemente. Y apenas le bastaron unos minutos para confirmar que su cercanía al gol en una constante. Eso y la efectividad de Messi, con un gol y dos asistencias, son el mejor arma de este Barça.

Griezmann sigue sin encajar

El partido no dejó apenas sombras pero sí algún que otro apunte negativo. La poca aportación de Griezmann empieza a ser algo habitual y eso es preocupante en un jugador de su calidad. Otro partido en el que el francés no apareció, ni con goles ni con juego, y otro encuentro en el que fue de los primeros sustituidos. A otra escala aparece De Jong, que, aun siendo imprescindible por su despliegue físico y recorrido, sigue sin ofrecer ese factor desequilibrante que se espera de él. Agrada pero no entusiasma.

Exactamente igual que este Barça, que tampoco pasó el rodillo -en cuanto a juego- pero sí dejó claro que es, a día de hoy, el candidato más fiable para conquistar esta Liga.

Comparte esto: Twitter

Facebook