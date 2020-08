Portero español, Iker Casillas, anuncia su retiro del fútbol tras un año sin jugar

El emblemático portero Iker Casillas anunció este martes el adiós después de más de un año sin jugar desde que sufrió un infarto en mayo de 2019. “Hoy es, a la vez uno de los días más importantes, y a la vez más difíciles, de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós”, expresó el exportero en las redes sociales.

“Mi recorrido en el mundo del fútbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos, alegrías, pero también tristezas. En estos momentos de mi vida y con perspectiva, puedo decir sin lugar a dudas que ha merecido la pena”, añadió.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Casillas agradeció a los clubes en los que jugó, a compañeros y también a rivales, así como, sobre todo, a la familia. “Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado”, agregó. “Tengo claro que no es un punto y final, el viaje no acaba aquí. Esto sigue y seguro que pronto nos encontraremos de nuevo”, aseguró.

Casillas ganó tres Ligas de Campeones con el Real Madrid (2000, 2002, 2014), así como la Copa del Mundo de 2010 y dos Eurocopas (2008 y 2012) con la selección española.