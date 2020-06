Pietro Puzone de jugar con Maradona y ser campeón en el Napoli a indigente

View this post on Instagram

@juezcentral Enero de 1985. Diego Armando Maradona y Pietro Punzone, compañero del Napoli, le proponen al presidente del Napoli organizar un amistoso para recaudar fondos para un niño enfermo. El Napoli se niega, por lo que Pietro y Diego, organizaron por su cuenta el partido, en la localidad del niño, en Acerra. Diego convenció a los titulares del Napoli a acudir al encuentro contra un equipo local. Dicen que el Diego tuvo que pagar un seguro médico para que el Napoli lo dejara jugar. Y así fue. Calentaron en el parqueadero y jugaron en el barro, ante 4000 personas. En gran parte, gracias al Diego. Feliz cumpleaños, Diegote. #Maradona #Juezcentral