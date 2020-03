Paulo Dybala, jugador de la Juventus, contagiado con el coronavirus - Diario Digital Cronio de El Salvador

La estrella argentina de la Juventus,Paulo Dybala, confirmó que dio positivo a la prueba de coronavirus que le realizaron.

Dybala y su novia, Oriana Sabatini, viven en Turín y ambos revelaron este sábado que contrajeron la enfermedad.

‘La Joya’ dio a conocer la noticia en Twitter, donde publicó una foto junto a su pareja y aclaró que se encuentra en “perfecto estado”.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

Por su parte, Oriana Sabatini dio la noticia en Instagram. La cantante habló en un video sobre los síntomas que ha tenido:

“Yo tenía síntomas, tos, dolor de cabeza, cansancio constante, pero seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho y no para bien. Ahora ya bajaron los síntomas, estoy mejor pero sigo con la sensación de cansancio. Pero ya me siento mejor”.

Paulo Dybala es el tercer futbolista de la Juventus que confirma haber contraído el COVID-19, se suma a Daniele Rugani y Blaise Matuidi.