Maradona y sus años más locos en la Cuba de Fidel Castro - Diario Digital Cronio de El Salvador

Hay quienes no recuerdan que Michael Jordan se retiró del baloncesto profesional en los Washington Wizards, probablemente porque en aquella segunda vuelta a las canchassu rendimiento era muy bueno pero no descomunal. Las lesiones limitaron mucho al legendario jugador que seguía compitiendo al máximo nivel de la NBA con 40 años. Lo cierto es que un ex compañero suyo de ese equipo, Jerry Stackhouse, hizo una tremenda confesión.

Stackhouse, un alero que fue dos veces All Star y que jugó 18 temporadas en la NBA, reveló que aquella temporada 2002/03 que compartió vestuario con quien es considerado uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos fue muy difícil, ya que sufría al tener que dejar el liderazgo en sus manos.

“Fue difícil jugar con alguien que era tu ídolo pero que en ese momento no era mejor que tú. Yo, en ese punto, era mejor y el juego seguía pasando por él. Básicamente hacíamos lo que quería Jordan. Perdí parte de la admiración que sentía por él hasta entonces”, aseguró el alero en diálogo con el podcast ‘The Woj Pod’, del famoso periodista Adrian Wojnarowski.

Michael Jordan y Jerry Stackhouse compartieron una temporada en Washington Wizards (Reuters)

El propio Stackhouse, quien insistió en que a Jordan no le gustaba que él fuese el líder del ataque de Washington, admitió también que se arrepiente de haber jugado en el equipo capitalino: “Ojalá no hubiera fichado por los Wizards. Estaba en Detroit, en un equipo que iba hacia arriba y me mandaron a Washington.”

En esa época, Michael Jordan, quien ya tenía seis anillos y había vuelto a jugar después de tres años inactivo, disputó dos temporadas con los Wizards. En la última jugó los 82 partidos de la liga regular, promediando 20 puntos, 6,1 rebotes y 3,8 asistencias antes de decir adiós definitivamente al baloncesto profesional. Los Wizards consiguieron 37 victorias y 45 derrotas con Jordan y Stackhouse como jugadores más destacados.

“Tuvimos un buen comienzo, pero luego nos fuimos en picada. No disfruté esa temporada en absoluto. El tipo de imagen que tenía en mi mente de Michael Jordan y el respeto que sentía por él, la perdí”, sentenció Stackhouse, quien aquel curso fue el único compañero de Jordan con mejor promedió de puntos que él en una campaña completa (21,5 contra 20), y acabó traspasado a Dallas Mavericks.

